اقتصاد مصر

أصدرت وزارة المالية المصرية كتابا دوريا، تضمن ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الادارية من السلع والخدمات؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية والادارية، واستيفاء حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية. وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، انه ينبغي على وحدات الجهاز الاداري للدولة، والادارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء باسم المورد، وذلك باستثناء جمعيات ومقاولي النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع فى نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها.

وأضاف، في الكتاب الدوري، أنه ينبغى على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية شهريا أيضا باسم المورد، لافتا الى أن المسجل يقوم بالتسوية بتوريد باقي الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون.

