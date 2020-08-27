إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع

اقتصاد مصر

أكد وزير المالية د. محمد معيط، أننا ماضون بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الادارة الجمركية؛ بما يُسهم في تبسيط الاجراءات، وخفض كلفة السلع، وتقليص زمن الافراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية الى الرقمية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

وقال «معيط»، عقب موافقة البرلمان المصري، على مشروع قانون الجمارك، انه سيتم لأول مرة انشاء نظام الكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الافراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، مع امكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة الكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام ادارة المخاطر؛ بما يؤدى للافراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الاجراءات وسرعة الافراج الجمركي. وأضاف أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم الى جهة الادارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

