«المركزي»: طرح أذون وسندات خزانة بـ 24 مليار جنيه

اقتصاد مصر

طرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبلغت قيمة الطرح الأول للأذون 9.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 11 مليارات جنيه لأجل 357 يوما، كما بلغت قيمة سندات خزانة، بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر قبل الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وأصدر وزير المالية المصري د.محمد معيط، قرارا بانشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي.

