رفع رأسمال «النيل لحليج الأقطان»

اقتصاد مصر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان - احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير -، على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه الى 529.9 مليون جنيها بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقدا. وأحاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التي تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لص المنازعات حول تحديد قيمة التعويض. ووافقت الجمعية على تعديل المادة 4 من النظام الأساس للشركة وكذلك تفويض مجلس الادارة لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. يشار الى أنه ورد خطاب للشركة من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيها، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الاداري رقم 37542 لسنة 65.