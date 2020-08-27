بومبيو: نحتاج إلى «وحدة الخليج» أكثر من أي وقت

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من البحرين التي وصلها قادما من السودان، ضمن جولة في عدد من دول المنطقة، أن «المنطقة بحاجة إلى وحدة دول الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام وازدهار دائمين».

وأضاف بومبيو أن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، «تظهر أن السلام قابل للتحقيق». واعتبر بومبيو أنه من الضروري اغتنام زخم اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم الإعلان عنه في 13 أغسطس الحالي.

وقالت وكالة انباء البحرين امس ان وزير الخارجية الأميركي بحث سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأجرى بومبيو الثلاثاء اتصالا بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا فيه اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي سيخدم «أسس السلام والاستقرار في المنطقة»، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام». والعاصمة البحرينية هي المحطة الثالثة في جولة بومبيو في الشرق الأوسط التي استهلها في إسرائيل ثم السودان، ومن المقرر أن يختتمها في الإمارات. وفي اليوم الأول من الجولة، أعرب بومبيو عن «تفاؤله» بأن تحذو «دول عربية أخرى» حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل رغم احتجاج الفلسطينيين على ذلك.

