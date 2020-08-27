كوشنر يقود وفداً أميركياً - إسرائيلياً إلى الإمارات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى أبوظبي يوم الاثنين برفقة كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات بشأن تدعيم اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وسيكون الاجتماع رفيع المستوى الأول بين الأطراف الثلاثة منذ أن أعلن ترامب التوصل لاتفاق بوساطة أميركية في 13 أغسطس. ولا يزال الاتفاق بانتظار مفاوضات تتعلق بتفاصيل مثل فتح السفارات وروابط التجارة والسفر قبل توقيعه رسميا.

وقال نتانياهو في بيان إن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ومسؤولين أميركيين آخرين سيسافرون مع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتانياهو. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية مشاركة كوشنر وأوبراين وبيركوفيتش وقال إن الممثل الأميركي الخاص بإيران بريان هوك سيكون أيضا معهم على متن الطائرة.

وقالت قناة «كان» التلفزيونية الإسرائيلية إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية في أول رحلة تجارية على الإطلاق بين البلدين. وقال نتانياهو إن المحادثات ستركز على سبل تعزيز التعاون الإسرائيلي- الإماراتي في قطاعات مثل الطيران والسياحة والتجارة والمالية والصحة والطاقة والأمن. وأردف قائلا «هذا اتفاق تاريخي. سيجلب محركات النمو... آمل أن تنضم دول أخرى في منطقتنا إلى دائرة السلام». وسيجعل الاتفاق الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل في أكثر من 70 عاما بعد مصر في 1979 والأردن في 1994. والثلاثاء، أجرى أكبر مسؤولين للدفاع في الإمارات وإسرائيل أول اتصال هاتفي معترف به علنا، مما يؤذن بتعاون أمني محتمل.

على صعيد متصل أعلن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك أن حكومته «لا تملك تفويضا» لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن مهمتها «محددة» باستكمال العملية الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات. جاء ذلك إثر محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل الخرطوم في رحلة مباشرة قادمة من إسرائيل. وكان بومبيو كتب على تويتر، «يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان».

وفي وقت سابق أوضحت الخارجية الأميركية أن الوزير سيلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان «لمناقشة دعم واشنطن لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية في السودان، وتعميق العلاقات السودانية- الإسرائيلية». لكن الحكومة السودانية أبلغت الوفد الأميركي أن التطبيع ليس من ضمن مهماتها وأنها لا تملك تفويضا للقيام بهذه الخطوة.

