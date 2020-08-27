إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله بعد «اختراق حدودي»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: سادت حالة الهدوء الحذر منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد أن شهدت المنطقة إطلاق المدفعية الإسرائيلية لعشرات القنابل المضيئة قبالة قرى ميس الجبل وحولا وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. كما كانت المدفعية الإسرائيلية قد أطلقت قنابل مضيئة وأخرى حارقة في محيط تلال كفرشوبا ومرتفعات مزارع شبعا وترافق ذلك مع تحليق لمقاتلات حربية إسرائيلية في سماء القطاعين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء ما وصفه بـ«الحدث الأمني» قرب الحدود مع لبنان، قائلا في بيان إن طائراته قصفت مواقع لحزب الله في وقت مبكر امس بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته التي لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.

على صعيد اخر، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية. وقال لو دريان، متحدثا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان «لا ينبغي استخدام الكارثة ذريعة لإخفاء الواقع الذي كان موجودا من قبل... بلد على شفا الانهيار». وأضاف «نأمل أن تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي تسمح للسلطات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين باتخاذ القفزة اللازمة لتشكيل حكومة مهمتها البدء في الإصلاحات الأساسية التي يعلم الجميع (أنها ضرورية)». وتقود فرنسا الجهود الدبلوماسية منذ نحو عامين لإقناع لبنان بالمضي قدما في الإصلاحات وتأمين المساعدات الخارجية اللازمة لمعالجة الانهيار المالي.

