ماكرون في بغداد الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية

عربيات ودوليات

ذكرت مصادر عراقية لـ«النهار» امس ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة الى بغداد الأسبوع المقبل للقاء المسؤولين في الحكومة العراقية. وقالت المصادر ان «ماكرون سيبحث مع المسؤولين العراقيين عددا من القضايا المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين ولاسيما في الجانب الاقتصادي كما سيبحث معهم الاوضاع في المنطقة». وتأتي زيارة ماكرون وسط حراك دبلوماسي لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الذي شارك الثلاثاء في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب زيارته الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي سبقتها زيارة الى طهران. ومن المقرر ان يزور الكاظمي خلال الايام المقبلة المملكة العربية السعودية. في غضون ذلك وصل رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض الى العاصمة السورية دمشق حيث سلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الكاظمي. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، امس إن المركز الرباعي الأمني المتكون من العراق وروسيا وايران وسورية مستمر بالعمل بمقره ببغداد. وأكد الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن «المركز الأمني الرباعي يتواجد في وزارة الدفاع العراقية، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسورية وإيران ومهمته تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية عن طريق مشاركة المعلومات، من ناحية أخرى». وأشار الخفاجي إلى أن «مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، التي يرأسها ضابط برتبة كبيرة، كما يتواجد فيه ضباط من الدول الثلاث يمثلونها بتبادل المعلومات التي تتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني».

