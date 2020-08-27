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عربيات ودوليات

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وسام سلطاني رفيع ليوسف بن علوي


مسقط- الوكالات: أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، امس قرارا يمنح بشأن وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي وساما سلطانيا رفيعا. وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن «السلطان هيثم بن طارق أنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله بقصر البركة». من جهة ثانية أدى الوزراء العمانيون الجدد، امس القسم، أمام السلطان هيثم بن طارق وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أدى قسم اليمين وزراء الخارجية والثقافة والرياضة والشباب والمالية والإعلام والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزيري الاقتصاد والعمل.


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