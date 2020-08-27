اليمن: «الانتقالي» يعلق مشاركته في مشاورات

عربيات ودوليات

«اتفاق الرياض» عدن- الوكالات: «اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن انه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم «اتفاق الرياض». وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض بينه وبين الحكومة اليمنية. وتحاول السعودية تنفيذ الاتفاق، الذي جرى اقتراحه لأول مرة في نوفمبر لإنهاء الصراع في الجنوب بين «الانتقالي» والحكومة اليمنية الشرعية. وقال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر «تعليق المفاوضات من قبل المجلس الانتقالي إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض. وهو موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه». وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي عدة أسباب لتعليق المفاوضات منها انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين. وقال بن بريك «من هنا نجدد كامل الالتزام بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات».