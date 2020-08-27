«الصحة العالمية»: «كورونا» يتباطأ في كل مكان

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية ان فيروس كورونا المسبب لوباء «كوفيد-19» يتباطأ في غالبية المناطق في العالم، ولاسيما في الأميركتين، رغم استمرار تفشيه. وسُجلت اكثر من 1.7 مليون اصابة جديدة ونحو 39 الف وفاة اضافية، خلال الأسبوع الماضي، كما افادت منظمة الصحة العالمية في احدث تقرير لها. وتبين معدلات الأسبوع الذي انتهى في 23 اغسطس تراجعا بنسبة 5% في عدد الاصابات في العالم وبنسبة 12% في عدد الوفيات، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. ورغم هذا التباطؤ بلغ عدد الاصابات بالوباء 23 مليوناً والوفيات اكثر من 813 الفاً، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس».

وباستثناء جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، سجلت كل المناطق تراجعاً في عدد الاصابات والوفيات الجديدة، بحسب المنظمة. وتبقى الأميركيتان الى حد بعيد اكثر المناطق تضرراً في العالم، اذ سجلتا الأسبوع الماضي اكثر من نصف الاصابات الجديدة عالمياً و62% من الوفيات. لكن المنطقة سجلت ايضاً التباطؤ الأكبر مع تراجع عدد الاصابات الجديدة بمعدل 11%، والوفيات بمعدل 17% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

في المقابل، حذرت المنظمة من ان عدداً من الدول والأقاليم في منطقة الكاريبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الاصابات، مشيرةً الى ان ذلك قد يكون مرتبطاً بتنامي النشاط السياحي.

وفي مواجهة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا تتضاعف القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19» في انحاء العالم. واستدعت اسبانيا حوالى الفي جندي لتعزيز عمليات تتبع المرضى من اجل التعويض عن نقص الموارد البشرية في المناطق الأكثر تضررا. وقال رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز «لا يمكننا السماح للوباء بالسيطرة على حياتنا مرة اخرى» مشددا على «كسر المنحنى الثاني» للعدوى. وفي فرنسا المجاورة التي تواجه ايضا ارتفاعا في عدد الاصابات، تقرر ايضا تعزيز التدابير الصحية في مرسيليا، ثاني اكبر مدينة في البلاد. كذلك، سيكون وضع الكمامة الزاميا في كل انحاء مرسيليا كما فرض اغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء في مقاطعة بوش-دو-رون وعاصمتها مرسيليا.

وعلى الجانب الآخر من العالم، بدأ العام الدراسي في كوريا الجنوبية امس وبدأت المدارس في سيول ومنطقتها التعليم عن بعد وأعلنت ناميبيا عن اعادة فتح البلاد امام الزوار الأجانب اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما يعتبر القطاع السياحي احد مصادر دخلها الرئيسية. لكن سيتعين على السياح تقديم نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا يعود تاريخها الى اقل من 72 ساعة.

وفي البرازيل، تم تأكيد اصابة الابن الأكبر للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السناتور فلافيو بولسونارو.

