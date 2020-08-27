كلينتون تحذِّر بايدن من «الإقرار السريع» بالهزيمة

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واشنطن - الوكالات: دعت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون المرشح الديموقراطي للانتخابات المقبلة جو بايدن الى عدم الاقرار بالهزيمة الى ان ينتهي فرز جميع الأصوات، والتي من المحتمل ان تكون نتيجتها متقاربة جدا، فيما بدأت 3 ولايات مقاضاة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب اجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ «تقويض» الانتخابات عبر عرقلة عمل خدمة البريد.

وقالت كلينتون، التي خسرت انتخابات 2016 امام ترامب ان التأخير في فرز الأصوات بانتخابات نوفمبر المقبل يعني ان على بايدن ان يُحجم عن الاقرار بالهزيمة في البداية، اذ من المتوقع ان يصل التصويت عبر البريد مستويات غير مسبوقة جراء الظروف الحالية لجائحة «كورونا» وقالت ان الجمهوريين يأملون الفوز في الانتخابات من خلال التصويت الشخصي خلال اليوم الانتخابي وليس بالضرورة انتظار فرز اصوات متأخرة عبر البريد ودعت الديمقراطيين الى الاستعداد لـ «عملية قانونية كبيرة». وكانت كلينتون فازت على ترامب ابان انتخابات العام 2016 في التصويت الشعبي بفارق نحو 3 ملايين صوت لكنها خسرت امامه في احصاء المجمعات الانتخابية.

وفي سياق متصل، بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي مقاضاة ادارة ترامب بسبب اجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ «تقويض» الانتخابات عبر عرقلة عمل خدمة البريد، فقد اعلنت المدعية العامة في نيويورك «ليتيشيا جيمس» عن رفع دعوى بواشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونغرس لرئيس هيئة البريد لويس ديغوي الداعم لترامب الذي صرح بأنه سيعلق اي اصلاحات في قطاع البريد الأشهر التي تسبق الانتخابات. وعادت جيمس لتقول في بيان «ابطاء عمل خدمة البريد ليس اكثر من تكتيك لقمع الناخبين» واصفة تصرفات ترامب بأنها «انتزاع للسلطة». الى ذلك تحدثت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في اليوم الثاني لمؤتمر الحزب الجمهوري مطولا عن آثار وباء «كوفيد-19» على الولايات المتحدة، وأشادت بأداء زوجها وسط الانتقادات لادارته لهذه الأزمة. وفي خطاب القته من حديقة البيت الأبيض، اضفت ميلانيا لمسة الطف على حملة اعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لولاية ثانية وذكرت بقصة وصولها الى الولايات المتحدة لتلقي الضوء على قضية المهاجرين والمساواة. وأضافت ميلانيا ترمب من حدائق البيت الأبيض «أعلم ان الكثير من الناس قلقون اريدكم ان تعلموا انكم لستم بمفردكم»، مؤكدة ان الرئيس سيفعل «كل مافي وسعه» للتغلب على هذا الوباء مشيدة بصفات زوجها القيادية. وفي ترديد لهجمات الرئيس المتكررة على ما يسميه اعلام «الأخبار الكاذبة»، نددت ميلانيا بـ«النميمة» التي ينقلها الصحافيون والمعلومات الخطأ.

