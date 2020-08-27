اشتباكات مسلّحة في ويسكونسن لليلة الثالثة

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كينوشا - «ويسكونسن» - الوكالات: اندلعت اشتباكات مسلحة في شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأميركية في وقت مبكر امس في اضطرابات لليلة الثالثة على التوالي بعد اطلاق الشرطة النار على رجل اسود. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن سلطات انفاذ القانون ان ثلاثة اشخاص اصيبوا في الاشتباكات الأخيرة احدهم باصابات تفضي للوفاة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكا بين مدنيين وفيه عدة اشخاص يهرعون صوب رجل مسلح طُرح ارضا على ما يبدو وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط احدهم ارضا فيما سُمع دوي طلقات نارية اخرى.

وظهر في مقطع آخر على وسائل التواصل رجل اصيب بجرح بالغ في ذراعه وهو جالس ارضا وبرفقته آخر يحمل بندقية بينما كانت الشرطة تقترب. وتعصف الاحتجاجات بمدينة كينوشا منذ يوم الأحد الماضي عندما اطلقت الشرطة النار على جيكوب بليك (29 عاما) فأصيب في ظهره بينما كان يبتعد عن شرطيين ويفتح باب سيارته حسبما ظهر في فيديو صوره احد المارة وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي. وقال شهود ان ثلاثة من ابنائه الصغار كانوا في السيارة. وقالت اسرته ومحاموه ان الشرطة تركته بلا حراك «يصارع الموت». وأطلقت شرطة مكافحة الشغب طلقات مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت لتفريق المحتجين الذين تحدوا حظر التجول.

