مجلس الأمن يحبط واشنطن: لا «سناب - باك» ضد إيران

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نيويورك - طهران - الوكالات: احبط مجلس الأمن الدولي مسعى الولايات المتحدة لاعادة فرض العقوبات الأممية على ايران بسبب برنامجها النووي، اذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن انها «ليست في وضع يسمح لها» بقبول الطلب الأميركي المثير للجدل.

وقال السفير الاندونيسي ديان تريانسياه دجاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر اغسطس ان رئاسة المجلس «ليست في وضع يسمح لها باتخاذ اي اجراء» بناء على الاخطار الذي قدمته ورفضته الغالبية العظمى من اعضاء المجلس. وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط ان السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق في الآراء في اعلى هيئة اممية بشأن المسعى الأميركي. وتقدمت الولايات المتحدة بهذا الطلب الى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية «سناب-باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تتيح اعادة فرض كل العقوبات الأممية على ايران تلقائياً اذا ما اخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأن الجمهورية الاسلامية لم تلتزم في نظرها بتعهداتها لكن الغالبية العظمة من اعضاء مجلس الأمن ترى ان الولايات المتحدة خسرت الحق في تفعيل هذه الآلية في مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب وفرضت بصورة احادية عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الاسلامية. وبالفعل فما ان اخطرت الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن رسمياً بقرارها تفعيل آلية «سناب-باك» الأسبوع الماضي حتى ارسل 13 من اعضاء المجلس الـ15 رسالة خطية الى الرئاسة الاندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغياً.

لكن الولايات المتحدة رفضت الاقرار بالهزيمة وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت «لقد ذكرنا الأعضاء بحقنا المنصوص عليه في القرار 2231 في تفعيل آلية سناب-باك وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس الى الشجاعة والوضوح الأخلاقي». وبموجب الاتفاق النووي يتعين على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما ان يتم اخطارها من احد اطراف الاتفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.

في المقابل قالت البعثة الايرانية في بيان انها ترحب برفض «الأغلبية الساحقة» من اعضاء المجلس المسعى الأميركي وتعتبر الاخطار الأميركي «باطلاً ولاغياً وليست له اي قيمة او تأثير قانونيين، وبالتالي فهو غير مقبول على الاطلاق».

وفي طهران قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الولايات المتحدة تواجه كل يوم فشلا جديدا في مجلس الأمن، وان ايران استطاعت بقوة مواجهة ما سماها مؤامرات الأعداء وخيانتهم.

وأضاف روحاني في اجتماع للحكومة الايرانية ان الولايات المتحدة كانت تستهدف ايران بمؤامرات جديدة، وأرادت اسقاط النظام الايراني لكنها فشلت. وقال روحاني ان التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة ما يزال ممكنا اذا انضمت واشنطن مجددا الى الاتفاق النووي.

