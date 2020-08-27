136 قتيلاً في باكستان وأفغانستان جراء فيضانات عارمة

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كراتشي - الوكالات: قتل ما لايقل عن 90 شخصا في باكستان جراء تساقط الأمطار على مدى 3 ايام متتالية وتسببت بشل مدينة كراتشي وأفادت وكالة ادارة الكوارث الوطنية الباكستانية ان الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار ثلاثة ايام تسببت بمقتل 90 شخصاً على الأقل وألحقت اضرارا بألف منزل في جميع انحاء باكستان. وأضافت الوكالة ان موجة اخرى من الأمطار الغزيرة ضربت مدينة كراتشي الساحلية، فأغرقت الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحي نتيجة تهالك شبكات المياه والصرف الصحي في المدينة. وقالت ادارة الكوارث الوطنية الباكستانية انه من بين العدد الاجمالي لضحايا الأمطار، تم الابلاغ عن 31 حالة وفاة في اقليم السند جنوبا بينما توفي 23 شخصاً في اقليم خيبر بختونخوا.

الى ذلك اودت فيضانات ناجمة عن امطار غزيرة في شمال كابول بحياة 46 شخصا على الأقل فيما دمرت مئات المنازل كما اعلن مسؤولون امس. وتجرى عمليات انقاذ لأشخاص محاصرين تحت انقاض المباني المنهارة في شاريكار، عاصمة ولاية باروان التي هطلت عليها امطار غزيرة ليل الثلاثاء الاربعاء. وقالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار ان عدد القتلى بلغ 66 مع اصابة اكثر من 90 شخصا اضافة الى تهدم اكثر من 500 منزل.

وأشار تميم عزيمي الناطق باسم وزارة ادارة الكوارث «لدينا تقارير تفيد بأنه لا يزال هناك اشخاص تحت الأنقاض».

