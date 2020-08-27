إلقاء القبض على مسؤول مصري «متلبساً بتقاضي رشوة»

عربيات ودوليات

ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤول بعد اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 500 الف جنيه (31.4 الف دولار). وقال التلفزيون المصري الرسمي في تقرير ان «هيئة الرقابة الادارية القت القبض على كل من (ع. ع) مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ. ر) باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 الف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للاسكان والتعمير وهي الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بادارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي». وأضاف التلفزيون في تقريره: «وتم ذلك مقابل قيام المتهمين بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ اجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الانشائي الى عداد دائم». وتابع: «وتم ضُبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لاحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما».