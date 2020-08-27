بويول يدعم القرار

دوليه

اعلن كارليس بويول، لاعب وقائد برشلونة السابق، دعمه للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الحالي، بعد الأنباء المتداولة عن إبلاغه إدارة النادي الكاتالوني بالرحيل عن الفريق.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية وأرجنتينية، أن ميسي أرسل فاكساً لإدارة برشلونة، أبلغها فيه برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وعلق بويول على قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة عبر حسابه على «تويتر» وكتب: «كامل احترامي وإعجابي يا ليو، كل الدعم لك يا صديقي». ورد لويس سواريز، مهاجم البرشا، على رسالة بويول بالتصفيق، مما يعني أنه متفق مع ميسي في قرار رحيله. جدير بالذكر أن هناك أنباء أيضاً تفيد برغبة برشلونة في التخلص من لويس سواريز، إلا أن اللاعب لا يريد الرحيل قبل الحصول على قيمة عقده كاملة.

