سان جرمان يستبعد ضمه

دوليه

ذكر تقرير صحافي فرنسي، أمس حقيقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلى باريس سان جرمان خلال الموسم المقبل.

وأرسل ميسي فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة، أول من امس لإبلاغها برغبته في الرحيل هذا الصيف عن صفوف الفريق الكاتالوني.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن سان جرمان لا يؤمن بقدرته على تحمل نفقات ضم ميسي خلال الموسم المقبل، حتى وإن انضم البرغوث للنادي خلال صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن باريس لا يستطيع تحمل الراتب الضخم لميسي (71 مليون يورو) في الموسم، وصناع القرار في النادي يصنفون هذه الصفقة بالمستحيلة. وأوضحت أن راتب ميسي يتجاوز ما يحصل عليه نيمار دا سيلفا (36 مليون يورو) وكيليان مبابي (21 مليون يورو) معًا، وسيكون أكثر تكلفة على سان جرمان بسبب الضرائب.

وقالت الصحيفة، إن الوضع المالي لسان جرمان عقب أزمة كورونا يدعو للحذر، كما أن النادي متخوف من الوقوع تحت أنياب قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي تمنح سان جرمان فرصة ضئيلة لضم ميسي، هي الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في الفريق (نيمار أو مبابي)، الأمر الذي يرفضه صناع القرار في النادي الباريسي.

