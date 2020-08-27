فيدال يحذر

دوليه

وجه أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، رسالة تحذيرية لإدارة النادي الكاتالوني، عقب طلب ليونيل ميسي، نجم برشلونة الرحيل هذا الصيف. وكتب فيدال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عندما تحاصر نمرًا، فإنه لا يستسلم، لكن يقاتل». وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن هذه الرسالة ذات مغزى، وتعكس الوضع الذي يعيشه لاعبو برشلونة هذه الأيام تجاه الإدارة. وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، أبلغ فيدال بالاستغناء عن خدماته في الموسم الجديد. وكانت تقارير إسبانية قالت أول من امس إن هناك غضباً كبيراً داخل غرفة ملابس برشلونة من قرارات إدارة النادي الكاتالوني، عقب إبلاغ أكثر من لاعب بالرحيل.

