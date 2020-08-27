زملاؤه يتوقعون رحيله

دوليه

كشف تقرير إسباني، أمس، عن موقف لاعبي برشلونة من قرار زميلهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق الكاتالوني هذا الصيف. وأرسل ميسي فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة، أول من امس، لإبلاغها برغبته في الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكاتالوني. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة يتوقعون أن قرار ميسي لا رجعة فيه، وأنه سيرحل نهائيًا هذا الصيف عن النادي الكاتالوني. وأشار إلى أن اللاعبين يعتقدون أن رحيل ميسي مجرد بداية لما سيحدث في برشلونة هذا الصيف. وكانت تقارير إسبانية كشفت بالأمس عن غضب كبير داخل غرفة ملابس برشلونة من قرارات إدارة النادي الكاتالوني، عقب إبلاغ أكثر من لاعب بالرحيل وأبرزهم لويس سواريز وأرتورو فيدال.