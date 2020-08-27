بيراميدز يواصل انتصاراته

دوليه

واصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بالفوز على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة اول من امس ضمن منافسات الجولة 22 للمسابقة.

تألق إبراهيم حسن جناح بيراميدز وسجل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة بينما أحرز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30 قبل أن يختتم إبراهيم حسن أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 73.

ولم يتأثر بيراميدز بغياب نجمه الأبرز عبد الله السعيد بسبب الإصابة وقدم عرضا قويا مع مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش.ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في وصافة الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث الذي يواجه المقاولون العرب اليوم.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

وفي لقاء آخر ضمن ذات الجولة حقق أسوان تعادلا مثيرا مع مضيفه إنبي 1- 1.

تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق إبراهيم جلال ولكن إنبي تعادل في الدقيقة 24 عن طريق أحمد علي.بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني عشر فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السادس.

من جانب آخر، نفى بيراميدز طلب أحمد فتحي نجم الأهلي التراجع عن العقد الذي وقعه مع النادي للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن أحمد فتحي سيكون لاعبا في بيراميدز الموسم المقبل.وأضاف «لم يخبرنا فتحي برغبته في التراجع عن الصفقة ولا توجد لدينا أي نية للتراجع ولا أعلم مصدر هذه الأنباء».

وأكد أن بيراميدز أبدى رغبته في ضم رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي وفريق هيدرسفيلد الإنكليزي بعد انتهاء إعارته للأهلي موضحا أنه لا توجد حتى الآن خطوات جديدة في هذه الصفقة.

