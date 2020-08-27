شكراً على القانون... ولكن؟

محلية

شكراً للجنة الشباب والرياضة ممثلة بأعضائها الكرام برئاسة الأخ النائب أحمد الفضل. حيث زف لنا هذا الخبر ونحن بانتظار نشره في الصحف لكي يحصل على النقد البناء من الإعلاميين المخضرمين والخبراء الرياضيين (كما قال) وأيضا من الأندية الرياضية التي هي لب القانون مع اللاعبين، وقد نوهت في مقالة سابقة بعدم الاستعجال في اصدار قانون قد يؤدي إلى «فوضى» لا نحتاجها هذه الأيام العصيبة في المجتمع الكويتي الذي اصابته عين الحسود بسبب سوء أفعال بعض من أبنائها والوافدين... فالله يحفظ الكويت.

نرجع للقانون الجديد ونسأل قبل نشره ببعض الأسئلة التالية:

? هل نحتاج لمثل هذا القانون في الوقت الحالي (هل هو شيء ملح؟)

? هل سيحل القانون مشاكل النظم الأساسية في الهيئات الاهلية التي هي أساس المشكلة؟

? هل سيغير هذا القانون طريقة عمل إدارة الأندية الرياضية عندما يهتم بإدارة أربع مسابقات رياضية (القدم – السلة – كرة الطائرة – اليد)؟

? هل هناك اطمئنان بأن القطاع التجاري او الخاص سيدعم هذه القانون في مثل هذه المستويات المتواضعة لهذه الألعاب ونحن نفتقد الجمهور في الملاعب؟

? أليس الأفضل ان نعمل لتطبيق الاحتراف أولا لرفع مستوى الألعاب الرياضية الجماعية ومن ثم نفكر بالأفكار الأخرى التي تحتاج الى دعم مالي... فاذا كان الاحتراف سيتم بطريقة «التفرغ الرياضي» فهذه مصيبة وفكرة فاشلة منذ البداية... فلا تشيدوا مبنى على قاعدة هشة!

? في ظل الظروف المالية الحالية والقادمة لا اعتقد ان الحكومة ستعطي هذا القانون أي أهمية تذكر.. وإذا تم اقراره مجاملة (للبعض) فإن الحكومة ستهمله كما اهملت الكثيرمن القوانين المهمة للمجتمع الكويتي.

? ..... الخ. الى ان نقرأ بنود او مواد القانون بتعديلاته النهائية.

انا شخصيا لست ضد أي شيء من صالح الرياضيين أولا وثانيا وثالثا... ومن ثم من صالح الرياضة وتبعاتها... ولكن خوفي من ان يكون هذا القانون من «أحلام اليقظة».... والله من وراء القصد.

