«فيفا»: قضية الصيفي شأن داخلي

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رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس على خطاب الاتحاد الكويتي للعبة بشأن الاحتجاج المقدم من نادي السالمية على مشاركة الاردني عدي الصيفي مع القادسية خلال اللقاء الذي اقيم يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، موضحاً ان هذا الأمر شأن داخلي وان القرار فيه يعود الى الاتحاد الكويتي. فيما عقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعا مساء امس لمناقشة رد «فيفا». وكان الاتحاد الكويتي خاطب أخيراً الاتحاد الدولي للاستئناس برأيه في الاحتجاج المقدم من نادي السالمية ضد نتيجة مباراة فريقة الاول مع القادسية، إذ بحث الاتحاد المحلي جميع التفاصيل القانونية المتعلقة بمضمون الاحتجاج، واستقر على مخاطبة «فيفا» للاستئناس برأيه في هذه المسألة الطارئة، في حين خاطب القادسية أيضا الاتحاد الدولي لتأكيد قانونية مشاركة لاعبه الصيفي في اللقاء.

واحتج السالمية على مشاركة اللاعب لأن القادسية لم يقدم ما يثبت تجديد عقد اللاعب إلى اتحاد الكرة حسب توصيات «فيفا» المتعلقة بجائحة «كورونا». وقال القادسية في الكتاب إن «موقف نادي السالمية غير مبرر وخطأ من الناحيتين الواقعية والقانونية»، مؤكداً أن «عقد اللاعب صالح ومسجل في سجلات الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويتوافق مع جميع القوانين المطبقة».

