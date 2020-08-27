الحساوي: ما يحصل للأصفر غير طبيعي

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استغرب رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي ما يحدث للأصفر من هجوم متعمد هدفه إقصاء الفريق من المنافسة. وكتب في حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة وذلك لسوء فهم البعض من القصد من وراء كلامي فأنا لا أتصيد الاخطاء ولكن ما يحصل مع نادي القادسية امر غير طبيعي قتل حلم الجماهير بالمنافسة عن لقب الدوري فخلال موسمين متتاليين يواجه النادي خطر خصم 3 نقاط كفيلة بالمنافسة على الفوز باللقب».وأضاف:»فهل هذه الاخطاء جاءت نتيجة ضعف الجهاز الاداري بالنادي وبالتالي يجب على مجلس الادارة محاسبتهم او هناك اطراف اخرى تتقصد ايذاء النادي واقصائه عن المنافسة وابعاده باي شكل من الاشكال عن تحقيق الفوز».

