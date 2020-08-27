مصبح مدرباً لـ «مراحل اليد» في كاظمة

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عيّن نادي كاظمة، المصري حلمي مصبح مدرباً لفريقي الشباب تحت 19 سنة لكرة اليد والناشئين تحت 17 سنة ابتداء من الموسم المقبل 2021-2020 الى جانب شغل منصب مساعد مدرب الفريق الأول الذي يقوده مواطنه مروان رجب.

ويأتي ذلك في ظل سياسة النادي بتجديد الدماء في الأجهزة الفنية لفرق اليد من أجل النهوض باللعبة وتطويرها للأفضل وتكوين فرق قادرة على المنافسة الجادة في البطولات المحلية والخارجية في المستقبل.

وسبق لمصبح أن تولى تدريب فريق سبورتنغ وفاز معه ببطولة السوبر المصرية الموسم الماضي ووصل مع الفريق لنهائي بطولة أفريقيا للأندية، كما تولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2002 ومنتخب مصر للرجال الذي شارك في دورة الالعاب الافريقية العام الماضي، وحقق كلاعب المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب الذي اقيم في قطر عام 1999.من جانبه، قال مصبح إنه سعيد بخوض تجربة التدريب في الدوري الكويتي وهو ما سيمنحه الدافع لتقديم أفضل ما لديه ونقل خبرته للاعبين من أجل المنافسة على جميع البطولات.وأشار الى انه تابع فريقي الشباب والناشئين من خلال بعض الفيديوهات التي وفرها له جهاز اللعبة وشاهد لاعبين جيدين وخامات طيبة لديها مستقبل مميز متى ما تم تجهيزها بالصورة المناسبة.

