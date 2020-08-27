فوز غير مقنع للقادسية

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واصل القادسية انتصاراته بتغلبه على الشباب 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد في الجولة السادسة عشرة من الدروي الممتاز التي شهدت فوز كاظمة على التضامن 2-1 والعربي على النصر 1-0. ورفع القادسية رصيده إلى 36 نقطة فيما تجمد رصيد الشباب عند 17 نقطة.

وغاب عن الأصفر مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ لإصابته بفيروس كورونا هو والحارس خالد الرشيدي، ولعب الشاب عبدالعزيز مروي بديلاً عن الدباغ إلى جوار بدر المطوع في المقدمة فكان عند حسن الظن بعد تسجيله هدف السبق في الدقيقة 21 مستغلاً تمريرة عيد الرشيدي، رغم أن الشباب وصل قبلها مرتين إلى مرمى الأصفر لكن عبدالله الباذر وعلي أشكناني لم يتمكنا من التسجيل في المرتين.

واستمر اللعب بعد تقدم الأصفر دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 35 عندما سدد المطوع كرة أرضية ارتدت من القائم، وقبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه فهد الأنصاري والباذر بعد تشابكهما اثر خطأ ارتكبه الأنصاري على الباذر.

ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني مع سيطرة مطلقة للقادسية لكنه لم ينجح في تعزيز تقدمه حتى الدقيقة 78 عندما توغل عدي الصيفي في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أخطأ الحارس والدفاع في ابعادها فتهيأت أمام المطوع الذي أكملها برأسه في الشباك الخالية. وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم، استعاد كاظمة توازنه بعد الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية وتمكن من الفوز على التضامن بهدفين مقابل هدف. سجل للبرتقالي بندر بورسلي وعبدالله الجزاف فيما سجل للتضامن فيصل عجب. ورفع كاظمة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التضامن عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وفي اللقاء الثالث الذي أقيم على ستاد صباح السالم، واصل العربي عروضه القوية وحقق انتصاراً صعباً على النصر بهدف الليبي السنوسي الهادي. ولم يقدم العربي العرض المتوقع بعد الأداء الجيد الذي ظهر به في المباراة الماضية أمام الكويت، فيما استمر النصر الذي يقوده الوطني أحمد عبدالكريم في تقديم العروض الجيدة رغم الخسارة الثانية في مبارياته الثلاثة الأخيرة.

وشهدت تشكيلة الأخضر تغييرين عن تلك التي واجهت الكويت في الجولة الماضية، فلعب محمد صفر في الجهة اليسرى بدلاً من عبدالله عمار، ودفع المدرب بأحمد ابراهيم في قلب الدفاع بدلاً من السوري أحمد الصالح. وغابت الخطورة عن المرميين رغم أفضلية النصر الذي اعتمد على التمريرات القصيرة ووصل لمرمى الأخضر في الدقيقة 18 لكن تسديدة محمد دحام ذهبت فوق العارضة.

وتصدى حارس العنابي خليفة لركلة حرة نفذها السنوسي (20). وفي الشوط الثاني كاد النصر أن يفتتح النتيجة بعد كرة عرضية تابعها أحمد الرياحي من مسافة قريبة وتصدى لها الحارس سليمان عبدالغفور فارتدت إلى العاجي روبن لكن عبدالغفور منعه من التسجيل.

ونجح السنوسي في افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي من الجهة اليسرى متجاوزاً المدافع عبد الرحمن العنزي ومسدداً في المرمى ليمنح الأخضر الأسبقية (63). وألقى النصر بثقله في الهجوم بحثاً عن هدف التعادل لكن عبدالغفور وقف بالمرصاد لتسديدة الرياحي (73)، في المقابل فشل سيدريك هنري في تعزيز تقدم فريقه عندما انفرد بالحارس وسدد في جسمه (77).

