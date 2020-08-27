«الصحة» 698 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالات الشفاء 504

أول النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 698 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 82271 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 521 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 208 حالات في منطقة الاحمدي الصحية و154 حالة في منطقة الفروانية الصحية و126 حالة في منطقة الجهراء الصحية و107 حالات في منطقة حولي الصحية و103 حالات في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7844 حالة. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4364 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 599413 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق امس شفاء 504 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض 73906 حالات.