وزير الخارجية استقبل سفراء السعودية وعُمان وبنغلاديش

أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر امس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.

من جانب آخر تسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي خلال اللقاء الذي تم صباح أمس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله في البلاد وللروابط الأخوية العميقة والراسخة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. وتسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى الكويت اللواء ام. دي. عشيق الزمان وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار. حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

