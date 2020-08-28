الخميس: شروط جديدة لفتح مراكز أهلية للعلاج الطبيعي

أول النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 674 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 82945 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 522 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 191 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و161 حالة في منطقة الفروانية الصحية و129 حالة في منطقة الجهراء الصحية و103 حالات في منطقة العاصمة الصحية و90 حالة في منطقة حولي الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7901 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4191 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 603604 فحوصات.وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت شفاء 616 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 74522 حالة. من جانب آخر، اجتمعت جمعية العلاج الطبيعي مع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د. فاطمة النجار لبحث أهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي في القطاع الاهلي.

وذكرت رئيس الجمعية هناء الخميس، انه تمت مناقشة إعادة النظر في شروط فتح المراكز الأهلية للعلاج الطبيعي لتتناسب مع التوصيف الوظيفي للمهنة. واشارت الى انه تمت مناقشة الحلول المقترحة للتصدي لدخلاء المهنة خارج مرافق وزارة الصحة بهدف حماية المرضى وسلامتهم ، فضلا عن مناقشة مقترحات تدعم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي في القطاع الاهلي. وأوضحت الخميس أن الوكيلة النجار أبدت اهتماما بجميع مطالب جمعية العلاج الطبيعي الكويتية ووعدت بدراستها جيداً مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ، كما أن الوكيلة النجار اكدت دعمها لمهنة العلاج الطبيعي.

