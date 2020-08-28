«الهلال الأحمر»: اهتمام بالغ باللاجئين السوريين

أول النهار

بيروت - «كونا»: أكدت جمعية الهلال الاحمر الكويتي ان الكويت تولي اللاجئين السوريين اهمية انسانية واغاثية بالغة مشيرة إلى أن علاج مرضى الكلى منهم يأتي في مقدمة الحالات المرضية التي تحرص الجمعية على العناية بها.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان د. مساعد العنزي في تصريح لـ«كونا» خلال تفقده مع الفريق الميداني للجمعية مركز غسيل الكلى في بلدة (عرسال) الحدودية شمالي شرق البلاد ان الجمعية مستمرة في مساندة اللاجئين السوريين في لبنان عبر التكفل بعلاج عدد من مرضى غسيل الكلى للمقيمين منهم في البلدة.

واوضح أن علاج مرض الكلى من اللاجئين السوريين في لبنان يأتي في مقدمة الحالات المرضية التي تحرص الجمعية على العناية بها ومساعدتها».

ولفت الى ان عددا كبيرا من المرضى استفاد من خدمات مركز الهيئة الطبية في (عرسال) لغسيل الكلى خلال السنوات الماضية، مؤكدا سعي الجمعية عبر مشاريعها المتعددة في لبنان لدعم اللاجئين في مختلف المناطق اللبنانية ومد يد العون لهم للتخفيف من حجم معاناتهم.

وشدد العنزي على اهتمام الكويت باوضاع اللاجئين موضحا أنها اولتهم «اهمية انسانية واغاثية بالغة مع بداية الازمة السورية استجابة للاوامر والتوجيهات السامية لقائد العمل الانساني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».

واشار الى ان الهلال الاحمر الكويتي عزز جهوده الانسانية لتخفيف معاناة الاسر السورية في ظل تزايد اعدادهم داخل الاراضي اللبنانية. والى جانب الاطلاع على سير العمل بمركز غسيل الكلى قام الفريق الميداني للهلال الاحمر الكويتي بتوزيع 300 حصة غذائية ومواد صحية على الاسر السورية اللاجئة في (عرسال).

ومن جانبهم شكر عدد من اللاجئين دولة الكويت مؤكدين اهمية وجود المركز في مساعدة اسر المرضى بتحمل التكاليف الباهظة لغسيل الكلى.

