الهولي: رعاية وكفالة الأسر المتعففة

أول النهار

أعرب د. أحمد الهولي أمين سر الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن إشادته وتقديره للدور الإيجابي الخيري والإنساني للأمانة العامة للأوقاف سواء داخل الكويت او خارجها، معتبرا انها شريك استراتيجي وخيري للجمعية في مجال العمل الخيري داخل الكويت في المجالات المختلفة لرعاية وكفالة الأسر المتعففة داخل الكويت والمشاريع الأخرى داخل الكويت.. جاء ذلك على هامش توقيع الجمعية على اتفاقية تعاون بين الجمعية والأمانة العامة للأوقاف.

وأوضح أن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في مجال كفالة الأيتام بهدف القيام بأعباء وتنفيذ «مصرف الأيتام»، موضحا بأن هذه الاتفاقية تأتي من باب ثقة الأمانة العامة للأوقاف في أعمال الجمعية الكويتية للأسر المتعففة وطريقة أدائها وتنوع مشاريعها المتركزة داخل الكويت.

وبين ان هذا المصرف المهم في الأمانة يعمل على تنفيذ شروط بعض الواقفين في توجيه ريع وقفياتهم في خدمة كفالة الأيتام ورعايتهم بعد ان فقدوا المعيل والكافل خصوصا بأنهم الشريحة الأضعف في المجتمع وتحتاج إلى رعاية وعناية حتى بلوغها سن الرشد. وقال الهولي أن مصرف الأيتام بهدف توفير المسكن اللازم والبيئة الصحية والتغذية السليمة لشريحة الأيتام بما بحفظ لها توفير اسباب الوقاية من الأمراض وتوفير الملبس الملائم المصحوب بالعطف والحنان والبيئة الأسرية والرعاية التعليمية لليتيم.

