رسمياً.. الكويتية قاضية

الأولى

صدر مرسوم بتعيين 54 قاضياً وقاضية في المحكمة الكلية بعد نقلهم من النيابة وتسمية 4 منهم قضاة من الدرجة الأولى وواحد من الدرجة الثانية والبقية من الدرجة الثالثة.

نص المرسوم على تعيين 8 قاضيات للمرة الأولى في تاريخ الكويت، ليكون هذا العدد باكورة عمل المرأة في سلك القضاء الذي ظل حكراً على الرجال منذ بداية انطلاقة السلطة القضائية.

القاضيات المشمولات بالتعيين على الدرجة الثالثة هن: فاطمة عبدالمنعم عطية، فاطمة فيصل الكندري، سنابل بدر الحوطي، فاطمة يعقوب الفرحان، بشاير عبدالجليل شاه، بشاير صالح الرقدان، رؤى عصام الطبطبائي، ولولوة إبراهيم الغانم.

