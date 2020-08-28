أضخم عملية لتقييم القيادات

الأولى

في اطار سعيها إلى تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة، إضافة إلى تنفيذ خططها الرامية للقضاء على الترهل الإداري، تعتزم الحكومة إجراء أكبر عملية في تاريخها لإعادة تقييم عمل وقرارات وإجراءات القيادات العليا في جميع مؤسسات الدولة. وأكدت مصادر حكومية موثوقة أن هذه الخطوة الضرورية والمهمة سينتج عنها دون شك عمليات إحلال وتدوير وإعادة نظر شاملة في هيكلة الدولة استناداً إلى ركن أساس يتعلق بضمان عدم وجود تضارب مصالح لأولئك القياديين.

المصادر ذكرت أن عملية إعادة التقييم ستتضمن، ضمن إجراءات عديدة ومتنوعة، دمج هيئات حكومية متشابهة، ووقف إنشاء هيئات أو هياكل جديدة يترتب عليها أعباء مالية على الدولة، وهي إجراءات ضرورية لفلترة الهيكل الإداري.

وفي الوقت نفسه، والحديث مازال للمصادر ذاتها، فإن الحكومة تعمل على خط متواز من أجل المضي قدماً في الإصلاحات الإدارية والمالية والتي تشمل العديد من الإجراءات من أبرزها نقل ملكية وإدارة 50% من الأنشطة الاقتصادية والخدمية للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج اللازمة للقضاء على البطالة المقنعة في الجهاز الإداري للدولة.

وفي ذات المسار تواصل الحكومة تشديد إجراءاتها من أجل تعزيز السيولة المالية، ومحاصرة الهدر في المصروفات والقضاء على الفساد بكل صوره والعمل على تقليص عجز الميزانية المستمر منذ 5 سنوات تقريباً والذي تسبب في تراجع الاحتياطي العام إلى أدنى مستوى له في تاريخه.

وتوقعت المصادر أن تسجل الميزانية الحالية التي تنتهي يوم 31 مارس 2021 عجزاً قد يصل إلى 15 مليار دينار مع استمرار تراجع أسعار النفط.