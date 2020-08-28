استجواب ثانٍ لوزير الداخلية وتحذير نيابي من تعليق المجلس

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تسلم استجوابا من النائب محمد هايف موجها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح مكونا من محورين. وقال الغانم في تصريح صحافي امس انه ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية بالاستجواب، مشيرا الى انه سيدرج على جدول اعمال اول جلسة عادية قادمة.

يذكر ان الاستجواب مكون من محورين احدهما بشأن انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، والآخر بشأن التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في ادارتي امن الدولة والمباحث الجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي.

من ناحيته، اكد النائب سعدون حماد ان كثرة الاستجوابات في الوقت الضائع وفي آخر عمر المجلس تكسب انتخابي واضح واستغرب ان يقدم استجواب آخر الى وزير الداخلية بعد يوم واحد من حصوله على ثقة 35 نائبا. وقال حماد: المفترض على نواب الامة احترام كلمة سمو نائب الامير فنحن الاغلبية قلنا سمعا وطاعة يا نائب سمو الامير.

واضاف: السيناريو الان من واقع خبرتنا هو تفعيل الماده 106 من الدستور التي تنص ان للامير او نائب الامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة شهر وكذلك يصدر مرسوم دعوة للناخبين وتجري الانتخابات في موعدها.

وزاد: سمو الأمير قال ان الانتخابات في موعدها يعني 28/11، مبينا ان كلمة سمو الامير سوف تمشي على الجميع وبالتالي ستجرى الانتخابات في موعدها، مشيرا الى ان البعض يريدون حل المجلس بأي طريقة.

واضاف: هناك سيناريو آخر وهو حل مجلس الامة او صعود رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منصة الاستجواب.

واستطرد: ما الوم سمو نائب الامير اذا اتخذ اجراء بتفعيل المادة 106 لان الصراحة مصخت هناك تسابق على الاستجوابات.

واكد حماد ان الاغلبية من النواب عقلاء ولكن الوضع تكسب انتخابي لا اكثر ولا اقل، والمشكلة ان اغلبهم عارف انه ما راح ينجح فيجدها فرصة في الاستجوابات.

من جهته، اكد النائب رياض العدساني صحة ما ذكره عن استقالة وزير المالية وأنها وضعت تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وهو الوزير الذي لا يستحق المنصب كونه قام بوثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين، لافتا الى ما اجراه مجلس الوزراء من سحب لهذه الوثيقة وتجميدها واعطائها الى فريق خاص لاعادة دراستها وصياغتها لعدم المساس بجيوب المواطنين.

من جهته اكد النائب الحميدي السبيعي ان استجوابه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد غير مفاجئ ومعطياته كانت قائمة منذ اكثر من شهرين.

وافاد بقوله: لست ممن يبتز او يهدد من فراغ ولا يفعل، وهذا الاستجواب ازاء تراخي الحكومة ممثلة برئيسها بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول اذ لم ينفذ التوصيات ولم يقم بالاحالات الى النيابة العامة لبعض القياديين الواردة اسماؤهم وايقافهم عن العمل، بل كأنه يوفر المشروعية والحماية لهم، لذا كان لا بد من تقديم الاستجواب.