الكاظمي: دول الخليج عمقنا الاستراتيجي

الأولى

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، امس زيارة الى العاصمة العراقية بغداد لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان دول الخليج العربية تمثل «عمقا استراتيجيا» للعراق مشيرا الى ان تطوير العلاقات معها هي «رغبة كل العراقيين».....(طالع ص 12).

ونقلت وكالة الانباء العراقية امس عن المكتب الاعلامي للكاظمي، قوله ان رئيس الوزراء العراقي استقبل امس وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدورها قالت قناة «العربية» ان الكاظمي والأمير فيصل استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي بعد اللقاء «تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة.. بحثت مع رئيس الوزراء العراقي التحديات المشتركة للبلدين». وكان السفير العراقي لدى السعودية، قحطان الجنابي، قال ان ترتيبات تجرى لزيارة الكاظمي الى المملكة. وكان من المقرر ان تتم الزيارة في منتصف الشهر الماضي، لكنها اجلت بسبب دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى المستشفى.

على صعيد آخر اكد الكاظمي ان منطقة الشرق الأوسط بحاجة الى «رؤية جديدة» مؤكدا في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» ان «التنمية الاقتصادية والاجتماعية» يجب ان تكون في اولوية العلاقات بين الدول العربية مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية وقال الكاظمي «علينا الوقوف في وجه الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة» وأضاف «تمثل دول الخليج عمقنا الاستراتيجي ونسعى لتطوير علاقاتنا الى افضل مستوى ممكن، لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب، وهذه هي رغبة معظم العراقيين».

من جهة ثانية وصف الكاظمي النظام الطائفي في العراق بـ«الأكذوبة الكبيرة» التي وعد بمحاربتها والتخلص منها تماما، خلال فترة حكمه للبلاد.