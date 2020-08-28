فرنسا تحذر من زوال لبنان.. وماكرون يضع خارطة إنقاذه!

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باريس- بيروت - الوكالات: حذرت فرنسا امس من ان لبنان «يواجه خطر الزوال» داعية الى تشكيل حكومة سريعة واعتماد اصلاحات عاجلة وفق «خارطة طريق» وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتضارب الانباء بين بيروت وباريس حول تسليمها الى قادة لبنان.... (طالع ص 13).

وفي اخطر تحذير من نوعه قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في حديث لاذاعة «آر تي ال» امس ان «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان لذلك يجب اتخاذ هذه الاجراءات». وأضاف لودريان منتقدا الساسة اللبنانيين «انهم يدمرون بعضهم بعضا لتحقيق اجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة». ولفت لودريان الى ان «هذا البلد على حافة الهاوية» وتابع «لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لاتنفذ الاصلاحات التي يعرفها الجميع».

وجاءت تصريحات لودريان بعد الكشف عن خارطة طريق وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للساسة اللبنانيين تتناول اصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من اجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وانقاذ البلد من ازمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي. وذكر مصدر سياسي لبناني ان السفير الفرنسي لدى بيروت سلم «ورقة الأفكار» التي جاءت في صفحتين فيما افاد مصدر دبلوماسي في الاليزيه بأنه لم يجر تسليم اي وثيقة للأطراف اللبنانية.

وتشمل الاصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ اصلاحات عاجلة، واجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. كما دعت الورقة الى احراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي واشراف الأمم المتحدة على اموال المساعدات الانسانية الدولية واجراء تحقيق محايد في سبب انفجار بيروت. وشددت على انه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لاحداث التغيير في الفترة الانتقالية.