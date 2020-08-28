«التربية»: المعلمون ملزمون بالتدريس.. «أونلاين»

الأولى

اكدت وزارة التربية ان حصول المعلم على اعفاء من الحضور والدوام لا يعني عدم التزامه بالقيام بواجبه الوظيفي والتدريس من خلال المنصة التعليمية عن بعد. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مراقب المرحلة المتوسطة بمنطقة الاحمدي التعليمية امال الرويشد مع مديري ومديرات المدارس المتوسطة بالمنطقة من خلال تقنيات التواصل عن بعد.

وقالت ان مدير المدرسة مخول بقبول الاعفاءات الطبية او عدم قبولها مع المرونة وعدم التعسف والاخذ بالجوانب الانسانية مشددة على ان الاعفاء من الدوام لا يعني الاعفاء من التدريس. واضافت انه لن يسمح بدخول المعلمين المتواجدين خارج البلاد للعمل عن بعد مالم تستجد قرارات بهذا الخصوص او حال عودتهم الى البلاد.

وذكرت ان مدير المدرسة عليه عمل جدول للدوام موضح فيه اسماء جميع المعلمين واوقات دوامهم على الا تزيد نسبة الحضور على 50% منوهة الى انه يمكن الاستعانة بمعلمي المواد العملية في فرق التدخل السريع والاعمال الادارية.