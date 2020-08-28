الناصر وشينكر يبحثان الأزمة الخليجية الأحد

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يصل إلى البلاد الاحد المقبل مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر في زيارة رسمية يناقش خلالها مع وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر الازمة الخليجية، وسبل دعم لبنان، فضلا عن عملية السلام في الشرق الاوسط.

تأتي زيارة شينكر متزامنة مع زيارة اخرى قام بها الى المنطقة كبير مستشاري البيت الابيض غاريد كوشنر الى الامارات واسرائيل دعما لاتفاق السلام بين البلدين. من جانب آخر، علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بعد غد الاحد للجنة متابعة الاجتماعات الكويتية- العراقية المشتركة قد تم تأجيله الى وقت لاحق.

وقالت المصادر ان ارتباطات للجانب العراقي الذي يترأسه الوكيل الاقدم في وزارة الخارجية عبدالكريم هاشم هي التي منعت انعقاد الاجتماع، مشيرة الى ان من بين الملفات التي سيبحثها الجانبان العلاقات الثنائية، والحدود البحرية، ومطالبة الجانب العراقي بتأجيل سداد التعويضات، اضافة الى التعاون الاقتصادي ومكافحة وباء كورونا.