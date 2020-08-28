«البلدي»: لا تنازل عن أراضينا المحجوزة

وطن النهار

دعت وزارة التربية بلدية الكويت إلى ضرورة الحفاظ على كل المواقع المحجوزة والمباني التابعة للوزارة في نطاق قطعتي 1، 2 بمنطقة خيطان. وقال وكيل الوزارة بالإنابة فيصل المقصيد في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بصدد انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة خيطان قطعتين 1، 2. وأضاف: وبناء على التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن خدمات المباني والمواقع التي تخص وزارة التربية والمكلفين بمشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وصحية وخدمات اخرى، بمنطقة خيطان قطعتين «1، 2»، وبالاطلاع على المخطط المعد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاعادة تخطيط القطعتين «2، 1»، في منطقة خيطان الجنوبي «القطعتين 4، 3 سابقا، تلاحظ عدم ثبوت المواقع المحجوزة لوزارة التربية غير القائمة وهي: موقع محجوز لوزارة التربية غير قائم مخصص مدرسة ابتدائية ق1، وموقع محجوز لوزارة التربية غير قائم مخصص روضة أطفال ق2. وختم بقوله: لذا: نود التأكيد على أهمية وضرورة الحفاظ على كل المواقع المحجوزة والمباني التابعة لوزارة التربية لخدمة العملية التعليمية في نطاق القطعتين «1، 2» بمنطقة خيطان عند تسكينهما، والابقاء على الأراضي المحجوزة لوزارة التربية ضمن التخطيط العمراني للقطعتين المذكورتين.

