إخماد حريق اندلع في 9 محال لقطع الغيار

وطن النهار

تمكن رجال الاطفاء من اخماد حريق هائل اندلع في عدد من محال الزينة وقطع غيار السيارات وبيع الاطارات بمساحة 2500 متر مربع في منطقة المرقاب دون وقوع اضرار بشرية، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

ووفق مصدر اطفائي فإن الادارة العامة للاطفاء تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حريق في عدد من المحال في منطقة المرقاب وعلى الفور هرعت 6 مراكز إطفاء» الهلالي والمدينة وحولي والعارضية وصبحان والاسناد إلى موقع البلاغ و تبين أن النيران امتدت إلى عدد من محال الزينة وقطع غيار السيارات وبيع الاطارات.

وعلى الفور شرع رجال الاطفاء بمكافحة الحريق للحد منه وتمت عملية تطويق منطقة النيران لعدم امتدادها إلى المحال الاخرى، وقد بلغ عدد المحال المتضررة 9 محال بمساحة 2500 متر مربع، كما قامت احدى فرق الاطفاء لحماية نحو 50 مركبة لعدم وصول النيران لها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الاضرار المادية، حيث باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عملها للوقوف على اسباب الحريق.

