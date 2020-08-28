الرفاعي كرَّم المتطوعين من المتقاعدين

وطن النهار

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، بتكريم المتطوعين من متقاعدي الحرس الوطني، والذين حرصوا على الانضمام للحرس الوطني لمساندة اخوانهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحضور المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد العميد رياض محمد طواري. ووجه الوكيل الشكر إلى المتطوعين لإظهارهم المعنى الحقيقي لحب الوطن والتضحية من اجله، ومبادرتهم بمد يد العون وتوظيف خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات العمل بالحرس الوطني لمساعدة إخوانهم خلال تلك الأزمة التي تطلبت تكاتف وتعاضد الجميع لاجتيازها، مؤكدا أن المبادرة كانت محل ترحيب وتقدير من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ومن المواطنين الذين لمسوا تلك الجهود الطيبة على أرض الواقع.