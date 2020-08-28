العباس (عليه السلام) رمز الإيثار

وطن النهار

تنفرد الليلة السابعة عن باقي ليالي محرم الحرام في احياء ذكرى عاشوراء ضمن مراسم الاحزان والعزاء على آل بيت الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في مقتل سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين بن علي -عليهما السلام-، لما تحمله هذه الليلة في طيات صفحاتها من آداب وأخلاق ومعانٍ اصيلة وقيم رفيعة يضرب خطباء المنابر الحسينية الامثال فيها لتكون سلوكاً يحتذى به السالكون والمعتبرون للعبر حينما يذكرون مآثر العباس بن علي عليهما السلام الذي سطر بدوره المشرف اروع المناقب والمحاسن في واقعة الطف في سبيل الدفاع عن الحق والعقيدة الصحيحة دون العيش تحت ظل الحكم الاموي، وما تخللها من انعكاس الارادة الصلبة والصمود الهائل الناجمتين عن البطولة الحقيقية والشجاعة الصارمة بوجه الاعداء واللتين زرعتا الرعب والخوف في قلوبهم.

قمر بني هاشم ابو الفضل العباس لقب بساقي عطاشى كربلاء، حينما اقتحم صفوف العدو يوم السابع من محرم وكسر الحصار ليتمكن بذلك من جلب الماء لمعسكر الحسين وسقي الاطفال والنساء، ومن القابه صاحب اللواء والساقي وباب الحوائج وسبع القنطرة، ويمتع اخ الحسين بجملة من الصفات الحميدة والعلم والمعرفة والفقه بالاضافة الى حكمته وفصاحته وبلاغته، فقد كان نافذ البصيرة مدافعا عن شرع الله وسيرة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-.

سبع القنطرة، حمل لواء الحسين في معركة كربلاء وطاع اوامره المنطلقة نحو تعزيز شعار العزة والكرامة والدفاع عن القيم والمبادئ الصادقة في الحفاظ على الاسلام والعقيدة السليمة، وله العديد من المواقف البطولية على ارض كربلاء ومنها حينما طلب الحسين من أصحابه الرحيل قام العباس فقال لم نفعل ذلك، لنبقى بعدك لا ارانا ذلك ابدا.

كما من أشهر مواقف ابو الفضل في كربلاء لما أخذ عبد الله بن حزام ابن خاله أمانا من ابن زياد للعباس واخوته من أمه قال العباس وإخوته لا حاجة لنا في الأمان، أمان الله خير من أمان ابن سمية، كذلك من شجاعته أنه في كربلاء حين حوصر أربعة من الرجال بين الأعداء ندب إليهم الحسين أخاه العباس فحمل على القوم وضرب فيهم بسيفه حتى فرّقهم عن أصحابه وأتى بهم وهم جرحى، كما يقال لما ادخلت الرايات على دعي بني أمية يزيد ورأى راية العباس وما بها من طعن وضرب من جميع انحائها إلا من جهة المقبض سأل لمن هذه الراية فقيل له للعباس فقام يزيد ثلاث مرات وجلس من حيث لا يعلم.

واستشهد ابو الفضل العباس -عليه السلام- في طريق عودته من المحاولة الثانية بعد ان اقتحم صفوف العدو وكسر الحصار لجلب الماء، حتى أن قطعت يداه وأصيبت عينه بسهم وضرب بعمود على رأسه وأريق ماء القربة، ولهذا اشتهر بالسقاء لأنه قتل وهو يحاول احضار الماء للعطاشى من آل البيت في كربلاء عندما عاد بالقربة وغال به القوم وأوقعوه من فرسه وقطعوا كفيه ومزقوا القربة، ليعكس بذلك مآثره وتضحيته بنفسه طاعة لاخيه الحسين -عليه السلام- ودفاعا عن الاسلام.

