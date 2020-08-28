النصيراوي: قمر العشيرة واضح الرؤية نافذ البصيرة

وطن النهار

في مجلس حسينية دار الزهراء أكد سماحة د. الشيخ ابراهيم النصيراوي ان الشخص عبارة عن المظهر الخارجي وانه فلان ابن فلان اما الشخصية فهي الملكات المقومة للشخص والمزايا التي يتحلى بها وهي عبارة عن القيم والبصيرة لهذا نجد ان شخصية العباس بن علي عليهما السلام تميزت بصفات حري بنا ان نطلع عليها منها الايثار وهو مفهوم قرآني.

قال تعالى (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة) وكذلك صفة المواساة، واضاف: انا مثلا لا استطيع ان البي طلبك وحاجتك لكن بالامكان مواساتك فالعباس عليه السلام لم يتمكن من ايصال الماء لكنه واسى الحسين عليه السلام ومن معه فلم يشرب الماء وتحمل العطش تعبيرا عن الخلق الرفيع والقيم المثلى. ومضى يقول قمر العشيرة تحلى بصفة البصيرة كما وصفه الامام الصادق -عليه السلام- بانه نافذ البصيرة والبصيرة غير البصر فالبصر ارى به الظاهر وهو محدود وقد يخدع والبصيرة ارى بها الباطن ولا حدود لها وغير قابلة للخداع فهي عبارة عن وضوح الرؤية والرؤية الواعية والقدرة على تحليل الامور. وزاد: في يوم عاشوراء وقبله اثبت ابو الفضل العباس انه نافذ البصيرة فكان يتصرف بدقة عالية ومسؤولية كاملة لم يخضع لاغراءات الاعداء ولم يترك الجهاد بل واصل عمله ومسيرته رغم الجراحات وقطع الايدي ليؤدي دوره ومسؤوليته.

