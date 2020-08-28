الصالح: أبو الفضل (عليه السلام) جيش الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف

وطن النهار

واصلت حسينية الامام موسى الكاظم -عليه السلام-، احياء الليالي العاشورية، حيث ارتقى المنبر سماحة الشيخ محمد الصالح مستذكرا خطبة الامام الحسين -عليه السلام- المسماه «خطبة مكة» التي قالها بين الركن والمقام في مكة حيث اشار الامام الى النهاية والمصير. واضاف: «كما ان الامام الحسين نعى نفسه في دعائه يوم عرفاء، وهذا دليل على معرفة الامام الحسين بمصيره بعلم الغيب تماما وصبر على ذلك في سبيل الله صبراً تعجبت له ملائكة السماء باذلاً كل شيء لتقويم دين الاسلام والاصلاح في امة جده محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- والامر بالمعروف والنهي عن المنكر». وعرج الصالح لذكر استشهاد ابي الفضل العباس بن علي بن ابي طالب - عليه السلام - العبد الصالح نافذ البصيرة كما وصفه الأئمة -عليهم السلام- بطل وساقي عطاشى كربلاء حين استأذن الامام الحسين -عليه السلام- للخروج وملاقات جيش الاعداء وحيداً ليحضر الماء للاطفال العطاشى فقال له الحسين -عليه السلام- اخي ان مضيت تشتت جيشي ولم يكن في ذلك الوضع قد تبقى من الانصار سوى أبي الفضل العباس -عليه السلام- الا انه كان جيشاً كاملاً بالنسبة للحسين -عليه السلام- حتى الاعداء كانوا يقولون اذا تمكنا من العباس سنتمكن من الحسين بعدها، فذهب نجل حيدر المرتضى مقاتلاً الاعداء حتى وصل الى النهر وعندما بلغ الماء ووضع يده عليه رماه قائلاً (يا نفس من بعد الحسين هون) ورفض شرب الماء وهو يعلم ان اخاه الحسين -عليه السلام- واطفاله ونساءه عطاشى وملأ القربة ليعود بها لمخيم العائلة والاطفال الا ان جيش الاعداء احاطوا به بالسهام والنبال والرماه والفرسان والراجلة وحملوا عليه جميعاً فقطعوا يمينه واخذ السيف بيساره واكمل قتالهم حتى قطعوا شماله وضربوه بعمود من حديد على رأسه حتى سقط قائلا (اخي الحسين عليك مني السلام).