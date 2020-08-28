الحمود: العباس (عليه السلام) ذو مقام يغبطه عليه الشهداء

وطن النهار

أحيت حسينية الأوحد في المنصورية ليلة السابع من محرم 1442 هجري والتي اختصت باستشهاد العباس بن علي بن ابي طالب عليهما السلام حيث ارتقى المنبر الخطيب السيد حسن الحمود والقى محاضرة حملت عنوان «أبو الفضل العباس معنى الشجاعة»، واستهل الخطيب الحمود محاضرة تاليا قوله تعالى (يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات) وقال: من عدل الله سبحانه وتعالى ان جعل هناك تفاوتاً في الخلق وجعل هناك تفاضلاً لان هذا التفاضل يكون فيه التكامل اذا لم يكن هذا التفاضل فلن يكون هناك تكامل، وهذا التفاضل ليس مرتبطاً بالدنيا فحسب انما هذا الميزان يسري على الآخرة فأيضا في الاخرة هناك تفاضل (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) والانبياء الله تعالى لم يجعل درجتهم واحدة بل درجات مختلفة ونبي الله موسى يختلف عن عيسى ويختلف عن نبي الله إبراهيم وهو أيضا يختلف عن نبي الله نوح ، ونبينا الاكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه واله وسلم في درجة عالية وهو افضل الأنبياء والمرسلين قاطبة ، وهذه الدرجات ناتجة عن ماذا وكيف يصل الانسان الى هذا التكامل انما يصل بإيمانه وبعلمه كما صرحت الآية الكريمة وكلما ازداد الانسان ايمانا كلما ارتفع في الدنيا والاخرة وتجده يرتفع عند الله سبحانه وتعالى ويكون له مقام عظيم ، ولذلك الامام الصادق سلام الله عليه يقول الايمان أيضا درجات بمنزلة السلم فيه عشر درجات فسلمان في العاشرة وأبو ذر في التاسعة والمقداد في الثامنة وهو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه واله حينما يقول سلمان منا اهل البيت لعظمة ومكانة سلمان.

درجات الشهادة

وأضاف: والارفع شأنا من كل هؤلاء هو امير المؤمنين سلام الله عليه فلذلك الله سبحانه تعالى أعطاه مالم يعط المؤمنين جميعا (قسيم الجنة والنار) و(ولا يجوز الصراط احد الا ولديه صك من علي بن ابي طالب) كما ورد في الصواعق المحركة لابن حجر العسقلاني، والشهداء أيضا يتفاوتون فكذلك من يدخل للميدان ويقاتل ويقتل هل تساويه مع الانسان يموت مثلا في مسجد لا فكل له درجته فمثلا العالم اذا مات يموت شهيدا والمرأة اذا ماتت عند مخاضها في ولادتها تعتبر شهيدة والانسان اذا دافع عن عرضه ومات فهو أيضا شهيد وكثير من الميز قد تصل بالإنسان الى الشهادة.

وتابع قائلا: الامام الصادق عليه السلام يعطينا مقام أبا الفضل العباس عليه السلام فيقول: «ان لعمي العباس مقاما يغبطه الشهداء، وكيف وصل الى هذه المرتبة لأنه كما كان يقول الامام الصادق» رحم الله عمنا العباس لأنه كان نافذ البصيرة صلب الايمان»، وهنا يتضح لنا ايمان العباس في معركة كربلاء، فالإمام امير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال لعقيل يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب لتنجب لي اماماً يؤازر الامام الحسين عليه السلام فقال له عقيل اين انت عن ام البنين، فالإمام سلام الله عليه تزوج ام البنين، والامام عليه السلام تزوج بثماني نساء وقد نكون لا نعرف منهم الا ثلاثة او أربعة وكان زواجه مثلا لظروف سياسية او قضايا اجتماعية او ارملة وعندها ايتام فيتفلها الامام مثلا وحتى يقرب بعض القبائل مثل زواجه من الصهباء التي تولد منها عمرو الأطرف.

أفضلية أم البنين

ولكن التاريخ يخلد لنا ام البنين لأنه تزوج بأم البنين لهذه المهمة حيث يكون أبو الفضل العباس في خدمة الحسين عليه السلام، ثم ان الامام سلام الله عليه كيف يعرف انه يتزوج من ام البنين وينجب منها ولدا ؟ وقد تأتي انثى مثلا فكيف يقول لأخيه اخطب لي من العرب امرأة تنجب لي غلاماً يؤازر ابني الحسين، وهو يعرف النساء لكن عقيل متخصص في هذه الأمور وكان نسابا، أبوالفضل وجد لهذه المهمة وايمانه واضح في معركة كربلاء وأين تجد هذه النقطة تجدها حينما نزل الى الفرات واراد ان يشرب الماء، والامام الصادق عليه السلام يقول ان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظمأ عطشان ومباح له ان يشرب لكنه يرمي الماء على الماء، لكنه يريد ان يثبت ايمانه انه لا يشرب قبل الحسين والعيال، وكان نافذ البصيرة وكان حينما جاء شمر أعطاه الأمان من عبيدالله بن زياد وقال اين ابن اختنا ويبدوان هناك علاقة بين ام البنين وشمر بن الجوشن نسب ولم يجاوبه أبو الفضل العباس فقال له الحسين اجبه وان كان فاسقا قفال للشمر وماذا تريد فقال لقد جئت لكم بالأمان من عبيد الله بن زياد فرد عليه قائلا قبحك الله اتعطينا الأمان وابن رسول الله لا أمان له، فلو ان أبا الفضل استجاب فمعسكر الحسين سيسقط والدليل عندما سقط أبا الفضل العباس قال الحسين الآن انكسر ظهري.

وأضاف: كان بإمكان أبي الفضل ان يدخل الميدان منذ البداية ولكن الحسين ادخره لأخر الوقت وعزيز على أبا الفضل العباس ان يكون اخر شخص، لان الانسان الغيور الشجاع لا يستطيع ان يتحمل ان يرى اهل بيته مضرجين بدمائهم ومقتولين امام عينه وهو ساكت، ونفس القضية حدثت للإمام امير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان يجر والزهراء تعصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وتقيد بوصية الرسول وهو يتألم في داخله ولا من كان اشجع منه وهو قاتل عمرو بن ود العامري وقالع باب خيبر وبطل الابطال وهذا ابنه على شجاعته ولكنه أيضا مسك نفسه عند الغضب، والعباس عندما رأى صراخ العيال وقتل الجميع ذهب الى الحسين واستأذن للقتال فقال له الحسين ان كان لابد فعظ القوم وذهب العباس وحده ووعظهم وما سمعوا كلامه.

شهادة العباس

وتابع : أبو الفضل كان عالما درس في مدرسة علي بن ابي طالب والحسن والحسين وزين العابدين أي درس عند اربعة معصومين في بيت علي عليه السلام ، وجاء العباس الى الحسين وقال له اتأذن لي ان اقاتل الأعداء وآتي لهؤلاء الأطفال بالماء والحسين اطرق براسه الى الأرض وقال له اذا كان لا بد فاذهب وائتي للأطفال قليلا من الماء ولو انه كان اذن له بقتال القول لجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة لكن فقد أراده يأتي بالماء ولكن ما ان دخل الميدان وفرق القوم واخذ الماء وهم بالعودة أحاط به القوم واحتوشوه من كل ناحية بالسهام والنبال حتى أصبحت كرشق المطر وكمنوا له من وراء نخلة وقطعوا يمينه ثم ضربوه على يساره وقطعوها بكمين ثمة ضربوه بسهم بعينه وبعمود على راسه حتى سقط صريعا مناديا يا أبا عبدالله ادركني واذا بالحسين يأتي سريعا وصاح الان انكسر ظهري وشمت بي عدوي حتى فارق الحياة بين يدي الحسين «عليه السلام».

