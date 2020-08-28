الغروي: العباس (عليه السلام) جسَّد أسمى معاني الإيثار في نصرة الحسين (عليه السلام)

وطن النهار

ارتقى المنبر الشيخ علي الغروي في حسينة «آل بوحمد» مساء اول امس لإحياء الليلة السابعة من ليالي عاشوراء وذكر قصة استشهاد العباس عليه السلام وفضائله وتلا الغروي في بداية حديثه قوله تعالى (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال: هذه الآية المباركة من الآية المتأصلة باهل البيت عليهم السلام، ومن الآيات التي تدل على اولويتهم في مقام الولاية والوصاية وخلافة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، وهذه الآية لم تنزل في واقعة واحدة يعني ان الايثار تكرر في موارد عدة ولكن هذه الآية المباركة نزلت في اهل البيت صلوات الله عليهم، وقضية الايثار نحن عندنا مواساة وعندنا ايثار فالمواساة ان تبذل شيئا او تعطي شيئا او تساوي بينك وبين اخيك المؤمن وتواسيه وكل هذه الاوصاف التي تذكرها الآيات المباركة من المواساة والايثار كلها منطبقة في حدها ومقدارها الأعلى قمر العشيرة العباس بن علي عليه السلام وقد ورث هذه الصفات والخصوصيات من ابيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومن اخوته الائمة عليهم السلام، وعندما نأتي للإيثار نجد ارباب اللغة يقولون العطاء على ثلاثة اقسام اما انه سخاء او جود او ايثار هذه النقاط الثلاثة هي معاني العطاء كل واحدة تبين درجة من درجاته والسخاء هو انك تعطي القليل وتبقي الكثير ويوصف بانه رجل يعطي القليل ويبقي الكثير لنفسه لكنه يعطي ويبذل اما الجود فهو عكس السخاء بان يعطي الكثير ويبقي القليل لنفسه ، اما الايثار فهو ان يعطي الكل ولا يبقي لنفسه شيئا واهل البيت عليهم السلام كانوا يمثلون الدرجات الثلاثة من العطاء فعندهم سخاء لغيرهم من مدينتهم فيعطيهم الامام في الليل والناس نيام للفقراء وعندهم جود وكل يعطون الكثير ويبقون القليل والامام الحسن عليه السلام مرتان يخرج من كل ماله ومرات قسم أمواله بينه وبين الله حتى انه كان يعطي النعل ويبقي الاخر واما الايثار هو ان تحتاج لهذا الشيء ولكنك تستغني عنه وتعطيه للآخرين وعملوه اهل البيت لمرات عديدة وهم لديهم كل شيء ففي الوقت الذي يأكل خبز الشعير كان الامام الحسن فاتح مضيفة ويكرم الناس بأنواع الطعام، مع انه يأكل كأبيه وكانوا اذا صاموا ويريدون طعام الإفطار كل واحد لديه قرص خبز ويأتي السائل يطرق الباب الفقير والمسكين واليتيم وكلهم كانوا يعطونهم طعامهم ويفطرون على الماء وثلاثة أيام ولم يبق عنهم شيء ويطعمون لوجه الله .

وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه واله قسم الغنائم واتى فقير يارسول الله اما بقي شيء من الغنيمة انا فقير مسكين وقام النبي وقال من منكم يعطي هذا الفقير حصته فلم يقم احد الا امير المؤمنين عليه السلام وقال يا رسول الله انا اعطيه حصتي، وكانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا تطلب ولا تثقل على الامام علي وكان يعرف أحيانا فكانت تبين ذلك فذهب واستدان من رسول الله دينارا واحدا لكي يشتري الطعام للزهراء والحسن والحسين وهو راجع في الطريق رأى المقداد واخذ يشكوا له الحال وليس في بيتهم طعام فاعطاه الامام الدينار وذهب لينام في المسجد ولم يرجع البيت ولما جاء النبي وسأل عنه فاطمة عليها السلام فقالت له خرج ولم يرجع وذهب النبي للمسجد فوجده نائماً على التراب فقال له يا علي ماذا فعلت بالدينار فقال اعطيته للمقداد عندما شكا لي حاله « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة».

وفي يوم من الأيام جاء للنبي شخص وقال انا جائع فالتفت النبي الى أصحابه وقال من يشبع هذا الرجل فلم يتكلموا وبعث الى بعضهم سألهم عن الطعام فقالوا ليس عندنا الا الماء فقام امير المؤمنين وقال انا له يا رسول الله واخذه الى البيت وقال للزهراء يا فاطمة ألا من طعام فقالت نعم عندنا طعام للصبية ولكننا نؤثر ضيفنا على انفسنا فقال لها نومي الصبية واطفئي الضياء وحتى يأكل هذا الضيف دون خجل ولا يرى الامام لا يأكل معه فاكل ذلك الرجل ونام شبعانا ونام اهل البيت جياعا، وفي الصباح ذهب الى المسجد فساله النبي ما الذي فعلت يا علي الليلة الماضية فقال فعلت هكذا وهكذا فقال له نزل جبرائيل بهذه الآية المباركة «ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة» وهذا ان دل فيدل على انهم يستحقون الخلافة بعد رسول الله لأنه من خصوصيات الامام ان يكون غاية في الكرم وهم يمثلون الكرم بأعلى صوره.

