دشتي: «هل من ناصر ينصرنا؟» هزت العالم وحركت أفئدة البشر

وطن النهار

واصلت حسينية حمزة بن عبدالمطلب إقامة مجالسها الحسينية واحياء ليالي عاشوراء من شهر محرم 1442 من خلال برنامج يومي يتخلل المحاضرات والشعائر الحسينية وذكر مصائب اهل البيت والاصحاب في واقعة الطف وكانت المحاضرة الأولى حيث ارتقى المنبر الخطيب الشيخ جعفر دشتي.

وقال دشتي: خطب الحسين عليه السلام وقال « اما اني لا اعلم اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابي ولا اهل بيت ابر واوصل من اهل بيتي ، فجزاكم الله عني خير الجزاء»، الله سبحانه وتعالى امر ادم عليه السلام بان يترك مواريث النبوة والاسم الأكبر الى العالم او الحجة من بعده لان الأرض لان الله أبا لا تخلو من حجة وقام بدوره وترك كل تلك المواريث عند ولده هبة الله شيت عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والله ونفس الامر عندما احتضر هبة الله امره جبرائيل بان يترك تلك المواريث الى ابنه الوصي من بعده الى ان وصلت الى اول انبياء اولي العزم وهو نوح عليه السلام، ونوح عندما حضرته المنية تركها عند ابنه وكذلك حتى وصلت الى إبراهيم عليه السلام ومن إبراهيم انتقلت تلك الوصية والمواثيق والعهود الى موسى كليم الله ومن ثم الى عيسى روح الله وعيسى عليه السلام تركها الى ان وصلت الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.

وتابع دشتي: اما النبي صلى الله عليه واله ترك كل تلك المواريث والاسم الأعظم وغيرها عند باب مدينة العلم امير المؤمنين علي بن ابي طالب ، وامير المؤمنين عليه السلام تركها عند الحسن وانتقلت الى الحسين عليه السلام بعد ذلك على قولين الأول تركها عند ام سلمة والثاني عند ابنته فاطمة وبقيت في المدينة، وهنا امر لابد ان نشير اليه البعض يحصر بنات الحسين كما أشار المفيد أربعة ولكن لم يذكر بالاسم الا اثنتين فاطمة وسكينة وتأتي للكتب بعده مثل ينابيع المودة يذكر ان للحسين عشرة أبناء ونحن لا نعرفهم وهذا يؤيد ان للحسين بنات ولكن أسماؤهم لم تظهر ولم يعرفوا ، لذا تذكر بعض التواريخ مثلا ان بنتا للحسين بالشام ولم يذكر اسمها وهناك خلاف لكن يتبين للباحث ان هناك بنات للحسين ولكن لم يتم تسميتهم لعله بسبب منع تدوين الحديث في ذلك الزمان وربما لمسألة ان اهل البيت كانوا يتسترون في هذه الأمور ولا يحتاجون لإعلان أسماء بناتهم وربما خوفا من القتل بسبب ظروفهم في ذلك الزمان وأسباب كثيرة.

وحديثنا اليوم عن اعظم كلمة هزت العالم كله ونحن سمعنا عن كربلاء قتل وحرق خيام وخيول واعظم كلمة في كربلاء حركت افئدة البشر وقول الامام الصادق يا ليتنا كنا معكم وهي عندما وقف الحسين وقال «هل من ناصر ينصرنا» وبعد 1400 سنة ونحن نقول لبيك ياحسين.

