النهضة الحسينية.. ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية

إيمانيات

الثورة الصحيحة هي الإحتجاج النهائي الحاسم على الواقع المعاش. فبعد أن تخفق جميع الوسائل الأخرى في تطوير الواقع، تصبح الثورة قدراً حتمياً لابدّ منه. والقائمون بالثورة هم دائماً أصح أجزاء الأُمّة.. هم الطليعة.. هم النخبة التي لم يأسرها الواقع المعاش، وإنّما بقيت في مستوى أعلى منه، وإن كانت تدركه، وتعيه، وترصده وتنفعل به، وتتعذّب بسببه. تصبح الثورة قدر هذه النخبة ومصيرها المحتوم حين تخفق جميع وسائل الإصلاح الأخرى، وإلا فإنّ هذه النخبة إذا لم تثر تفقد مبررات وجودها، ولا يمكن أن يقال عنها إنّها نخبة.. إنّها تكون نخبة حين يكون لها دور تأريخي، وحين تقوم بهذا الدور. ولابدّ أن تبشر الثورة بأخلاق جديدة إذا حدثت في مجتمع ليس له تراث ديني وإنساني يضمن لأفراده - إذا اتّبع - حياة إنسانية متكاملة، أو تحيي المبادئ والقيم التي هجرها المجتمع أو حرّفها إذا كان للمجتمع مثل هذا التراث، كما هو الحال في المجتمع الإسلامي، الذي كانت سياسة الأمويين المجافية للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلامية، واستلهام الأخلاق الجاهلية في الحياة. وتوفر هذا الهدف في الثورة الصحيحة من جملة مقومات وجودها، لأنّ العلاقات الإنسانية في الواقع علاقات منحطة وفاسدة، وموقف الإنسان من الحياة موقف متخاذل وموسوم بالإنحطاط والإنهيار، ولذلك انتهى الواقع إلى حد من السوء بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد. وإذن، فالدعوة إلى نموذج من الأخلاق أسمى مما يمارسه المجتمع ضرورة لازمة، لأنّه لابدّ أن تتغير نظرة الإنسان إلى نفسه، وإلى الآخرين، وإلى الحياة ليمكن إصلاح المجتمع. ولقد قدّم الحسين (عليه السلام) وآله، وأصحابهم - في ثورتهم على الحكم الأموي - الأخلاق الإسلامية العالية بكلِّ صفائها ونقائها. ولم يقدموا إلى المجتمع الإسلامي هذا اللون من الأخلاق بألسنتهم، وإنّما كتبوه بدمائهم وحياتهم.

لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبلي أو الزعيم الديني يبيع ضميره بالمال، وبعرض الحياة الدنيا. لقد اعتاد أن يرى الجباه تعنو خضوعاً وخشوعاً لطاغية لمجرد أنّه يملك أن يحرم من العطاء. لقد خضع الزعماء الدينيون والسياسيون ليزيد على علمهم بإنحطاطه، وخضعوا لعبيدالله بن زياد على علمهم بأصله المنحط، ومنبته الوضيع، وخضعوا لغير هذا وذاك من الطغاة لأنّ هؤلاء الطغاة يملكون الجاه والمال والنفوذ، ولأنّ التقرُّب منهم، والتودّد إليهم، كفيل بأن يجعلهم ذوي نفوذ في المجتمع، وأنّ عليهم النعمة والرفاه. وكان هؤلاء الزعماء يرتكبون كلّ شيء في سبيل نيل هذه الخطوة: كانوا يخونون مجتمعهم، فيتمالأون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا المجتمع، وسحقه، وحرمانه. وكانوا يخونون ضمائرهم، فيبتدعون من ألوان الكذب ما يدعم هذه العروش. وكانوا يخونون دينهم الذي يأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عبادتهم. كان الرجل العادي في المجتمع الإسلامي آنذاك يعرف هذا اللون من الرجال. ويعرف لوناً آخر منهم وهم أولئك الزهّاد الدجّالون الذين يتظاهرون بالزُّهد رياءً ونفاقاً، حتى إذا تقرّبوا من الطغاة كانوا لهم أعواناً وأنصاراً..

إنّهم هذا الصنف الذي وصفه الإمام عليّ (عليه السلام) بقوله: «ومنهم مَن يطلب الدُّنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدُّنيا، قد طامن من شخصه، وقارب من خطوه، وشمَّر من ثوبه، وزخرف من نفسه للأمانة، واتّخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية». هؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعرفهم، وقد اعتادهم، وألفهم، بحيث غداً يرى عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل. ولذلك فقد كان غريباً جداً على كثير من المسلمين آنذاك أن يروا إنساناً يخيَّر بين حياة رافهة، فيها الغنى، وفيها المتعة، وفيها النفوذ والطاعة، ولكن فيها إلى جانب ذلك كلّه الخضوع لطاغية، والإسهام معه في طغيانه، والمساومة على المبدأ والخيانة له، وبين الموت عطشاً، مع قتل الصفوة الخلص من أصحابه، وأولاده، وإخوته، وأهل بيته جميعاً أمامه، وحيث تنظر إليهم عينه في ساعاتهم الأخيرة وهم يلوبون ظمأ، وهم يكافحون بضراوة وإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت أو هذا اللون من الحياة، ثمّ يرى مصارعهم واحداً بعد واحد. لقد كان غريباً جداً على هؤلاء أن يروا إنساناً كهذا.. لقد اعتادوا على زعماء يمرغون جباههم في التراب خوفاً من صير أهون من هذا بكثير، أمثال عمر بن سعد، والأشعث بن قيس ونظائرهما.. تعوّدوا على هؤلاء، فكان غريباً عليهم أن يشاهدوا هذا النموذج العملاق من الإنسان.. هذا النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتى ليكاد القائل أن يقول: ما هذا بشر.. ولقد هزّ هذا اللون من الأخلاق.. هذا اللون من السلوك الضمير المسلم هزاً متداركاً، وأيقظه من سباته المرضي الطويل ليشاهد صفحة جديدة مشرقة يكتبها الإنسان بدمه في سبيل الشرف، والمبدأ، والحياة العارية من الذل والعبودية. ولقد كشف له عن زيف الحياة التي يحياها، وعن زيف الزعماء - أصنام اللحم - اللذين يعبدهم، وشق له طريقاً جديداً في العمل، وقدم له أسلوباً جديداً في ممارسة الحياة، فيه قسوة، وفيه حرمان، ولكنه طريق مضيء لا طريق غيره جدير بالإنسان.

