الحكومة تُعيد تقييم أداء قيادييها في جهاتها المختلفة

مال وأعمال

مساءلة القياديين في الجهات الحكومية أولوية في المرحلة المقبلة»، هذا ما أكدت عليه مصادر معنية لـ «النهار»، كاشفة النقاب عن أن المرحلة المقبلة، ستشهد متابعة واعادة تقييم أداء قيادات وموظفي القطاعات الحكومية المختلفة لتحقيق الإصلاحات الإدارية، التي تتشدد الحكومة في تطبيقها لتعزيز الشفافية، مع الربط بين الحوافز الممنوحة والأداء.

وقالت المصادر الى إن تقييم الأداء يعد معياراً حقيقياً لتعزيز إنتاجية الموظفين في ظل الأعباء المتزايدة التي تواجهها الحكومة في المرحلة الراهنة، لافتة الى أن من بين المعايير الأخرى التي تتجه الحكومة لتطبيقها ما يتعلق بفلترة الهيكل الإداري للدولة والذي بات مطلباً ملحاً في المرحلة الراهنة عبر دمج الجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات، ومنع استحداث هياكل إدارية جديدة يترتب عليها عبء كبير على كاهل الميزانية العامة للدولة.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية للجهاز الإداري لا يقل أهمية عن الاصلاحات المالية، وتعد أساساً سليماً لاستيعاب الكفاءات وخريجي الجامعات من مختلف التخصصات بحيث تكون الوظيفة الحكومية للمستحقين فعلاً، حتى لا يترتب عليها ظاهرة الترهل الإداري الذي تعانيه بعض الجهات حالياً.

ولفتت المصادر الى أن هناك جهات حكومية تزيد عمالتها عن الاحتياجات الفعلية لها وهو ما يعزز التوجه نحو ترشيد أعداد موظفيها، ومنع ظاهرة البطالة المقنعة، في ظل سعي حثيث نحو خفض المصروفات وترشيد النفقات وتطبيق سياسة الإحلال المنصوص عليها في القرارات والتوجهات الوزارية .

واستدركت المصادر بالقول إن الاصلاحات المالية والإدارية مطلوبة من أي وقت مضى، من خلال نقل ملكية و ادارة 50 في المئة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية إلى المواطنين في المرحلة المقبلة، مستدركة بالقول إن الإصلاح الفعال بداياته، من خلال تحقيق إصلاح فعال وشامل في جميع الاتجاهات.

وتستهدف الكويت العمل على تحقيق حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية التي تعزز سيولتها المالية وتقلل منابع الهدر في الانفاق وتقليص العجز المزمن الذي تعانيه منذ 5 سنوات تقريباً والذي دفع سيولة الاحتياطي العام إلى النفاد، حيث قامت بتمويل عجوزات الميزانية التي بلغت 22.5 مليار دينار، مع توقعات بتسجيل الميزانية للعام المالي الحالي 2020/2021 عجزا يقارب 15 مليار دينار، وسط تراجع أسعار النفط.

