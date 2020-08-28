إيقاف «إيفا» لحين الانتهاء من هيكلة الديون

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن إيقاف التداول في أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفــا) اعتباراً من امس، وذلك بناءً على طلب الشركة.

وقالت «إيفا»، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لها، إن مجلس إدارة الشركة وافق على المُضي قدماً في إجراءات تسوية بعض ديون الشركة، الأمر الذي قد يترتب عليه أثر جوهري لا يمكن تقديره في الوقت الراهن.

وبناءً على ذلك وحماية للمتداولين، طلبت «إيفا» من إدارة بورصة الكويت إيقاف تداول سهم الشركة مؤقتاً لحين الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة هيكلة ديونها التي من المتوقع أن تحقق خطواتها خلال الفترة القادمة.

كانت «إيفا» أعلنت أواخر أبريل الماضي، أن نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال المدفوع سجلت 56.83% تعادل نحو 15.18 مليون دينار (49.7 مليون دولار). تجدر الإشارة إلى أن «إيفا» من بين الشركات التي لم تُعلن عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري التي تتضمن الربعين الأول والثاني من عام 2020.

